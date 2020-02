Polizei Bochum

POL-BO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Gullydeckel ausgehoben!

Witten (ots)

Bereits am 15. Februar, gegen 3.30 Uhr, kam es in Witten zu mehreren gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Unbekannte hatten im Bereich der Pferdebachstraße, zwischen den Hausnummern 105 und 238, dreizehn Gullydeckel ausgehoben. Darüber hinaus haben die Kriminellen auch drei aufgestellte Altkleidercontainer umgeworfen. Nach bisherigem Stand ist es durch die ausgehobenen Gullydeckel zu keinem Schaden gekommen. Das Verkehrskommissariat 2 sucht jetzt Zeugen dieser Taten. Hinweise bitte zur Bürozeit unter 0234 909-5268 (-3801 außerhalb der Geschäftszeiten).

