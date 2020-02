Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt - Spielekonsole "gezockt"

Bochum (ots)

In Bochum kam es am gestrigen 18. Februar, zwischen 20.15 und 20.25 Uhr, zu einem Raubdelikt. Eine 33-jährige Frau aus Olpe verkaufte via Internet eine Spielekonsole. Diese sollte zum Tatzeitpunkt im Bereich der Kohlenstraße 245 übergeben werden. An der Örtlichkeit angekommen, wurden die 33-Jährige und ihr 38-jähriger Begleiter aus Wenden von unbekannten Kriminellen angegriffen. Diese rissen ihr die Spielekonsole aus der Hand. Bevor die Geschädigten Hilfe holen konnten, wurden sie mit Pfefferspray besprüht. Die männlichen Kriminellen, welche als dunkelhäutig, circa 30 Jahre alt und mit schlanken Figuren beschrieben wurden, flüchteten anschließend. Bekleidet waren sie mit Handschuhen, Kapuzen und dunkler Kleidung. Die Geschädigten wurden leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

