Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein-Haltingen: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Am Samstagmorgen kam es gegen 10.40 Uhr in der Großen Gaß in Haltingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrer eines Kleinwagens geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 33-jährigen Radfahrerin, welche in ihrem Fahrradanhänger ihre beiden 4-jährigen Zwillinge mitführte. Nach der Kollision wurde das Fahrrad am Vorderrad überrollt und mehrere Meter zurückgeschleift. Wie durch ein Wunder wurde die Radfahrerin nur leicht verletzt. Die Kinder kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Verursacher musste vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft hat die Einbehaltung des Führerscheines angeordnet.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich telefonisch mit dem Polizeirevier Weil am Rhein (Tel 07621 9797-0) in Verbindung zu setzen.

