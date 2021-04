Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Innenstadt: Brand in Dachgeschosswohnung

Mannheim / Innenstadt (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 14:00 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache, zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung im Bereich G 5. Eine Person wurde durch die Feuerwehr über eine Drehleiter aus dieser Wohnung geborgen. Nach bisherigem Erkenntnisstand, wurde bei dem Feuer augenscheinlich niemand verletzt. Ein Bewohner wurde jedoch vorsorglich, zur weiteren Untersuchung, in eine Mannheimer Klinik verbracht. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen, in Bezug auf Brandursache und Schadenausmaß, vor Ort aufgenommen. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

