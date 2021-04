Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim: Scheibe eines Fahrzeugs eingeworfen - Zeugen gesucht

Sinsheim-Hoffenheim (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein im Ortsteil Hoffenheim geparktes Auto. Zunächst warfen die Täter einen Betonstein unterhalb der Scheibe gegen die Fahrertür eines am Bahnhof in der Eschelbacher Straße abgestellten Audi. Anschließend warfen sie den Stein durch die Scheibe der Fahrertür ins Fahrzeug, wodurch die Scheibe zerstört wurde und die Verkleidung der Beifahrertür beschädigt wurde.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinwiese zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/ 690-0 zu melden.

