Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gleitschirmflieger beim Landeanflug schwer verletzt

Freiburg (ots)

Breisgau-Hochschwarzwald/Titisee-Neustadt

Am Samstag, dem 12.06.2021, verunfallte ein 32jähriger Gleitschirmflieger im Bereich Schwarzenbachweg beim Landeanflug. Er war zuvor am Hochfirst gestartet. Durch eine ungünstige Thermik geriet er beim Landeanflug in ca 10 Meter Flughöhe ins Trudeln und schlug auf dem Boden auf. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die weiteren Ermittlungen zu Hergang und Ursache des Unfalls übernommen.

