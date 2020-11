Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schönenberg-KübelbergSchönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr konnten Beamte der PI Kusel einen beschädigten schwarzen BMW am Fahrbahnrand der B423 kurz vor dem Kreisel in Fahrtrichtung Waldmohr feststellen. Dieser wies einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange auf. Bei der Befragung einer anwesenden Person, konnten Hinweise erlangt werden, dass es sich bei der Person vermutlich um den Fahrer handelte. Dieser stand unter Alkoholeinfluss und stritt die Beteiligung an dem Verkehrsunfall ab. Da diese Person kurz zuvor noch mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer redete, bittet die Polizei diesen Verkehrsteilnehmer oder weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381-9190 oder per Mail an die piku-sel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

