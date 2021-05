Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hainholz: Unfall auf Kreuzung - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 19.05.2021, stießen ein VW und ein Suzuki an der Kreuzung Schulenburger Landstraße/Sorststraße zusammen. Beide Autofahrer gaben an, dass sie bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren seien. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 52-Jähriger gegen 15:00 Uhr mit einem roten Suzuki Swift die Schulenburger Landstraße in Richtung der Innenstadt von Hannover. Auf der Gegenfahrbahn befand sich ein 62 Jahre alter Autofahrer mit seinem grünen VW Caddy. Von der Schulenburger Landstraße bog der Caddy-Fahrer nach links ab, um in die Sorststraße einzufahren. Noch bevor der Caddy auf der Sorststraße ankam, stießen die Front des Suzuki und der hintere Kotflügel des Caddy zusammen.

Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme gab der Caddy-Fahrer an, dass seine Linksabbiegerampel grün gewesen sei. Die Suzuki-Fahrer äußerte, dass er ebenfalls nach links habe abbiegen wollen. Auch die für ihn geltende Linksabbiegerampel habe grün angezeigt.

Die Polizeibeamten bemerkten bei der Befragung, dass der 52-Jährige nach Alkohol roch. Der freiwillige Test am Alkomaten ergab einen Wert von 0,57 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann Blut, um den genauen Alkoholisierungsgrad feststellen zu können.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 52-Jährigen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, welche Ampel grün war und auf welchen Fahrstreifen sich die Autos befanden. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 zu melden. /ms, nzj

