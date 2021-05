Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Frau nach Raub und Streit leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 17.05.2021, hat ein unbekannter Mann in der Calenberger Neustadt eine Frau auf offener Straße beraubt. Die 24 Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Zwischen 21:00 Uhr und 21:30 Uhr ging die 24-Jährige aus Hannover die Bäckerstraße entlang, als ein entgegenkommender Mann aus einer Dreiergruppe ihr unvermittelt die Geldbörse aus den Händen riss. Die drei Männer rannten zunächst Richtung Calenberger Straße. Dort trennte sich die Gruppe: Der Täter lief Richtung Innenstadt, die beiden Begleiter flüchteten in Richtung der Calenberger Esplanade.

Die Beklaute verfolgte den Räuber und konnte ihn etwa 100 Meter weiter in der Calenberger Straße in Höhe des dortigen Kiosks stoppen und in ein Gespräch verwickeln. Der Täter hatte das entwendete Portemonnaie zwischenzeitlich unter ein geparktes Auto geworfen und behauptete, die Geldbörse nicht (mehr) zu haben. Nach etwa zehn Minuten lautstarken Streitens holte der Mann das Raubgut unter dem Auto hervor, wollte es aber nicht aushändigen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die 24-Jährige zu Boden gestoßen wurde. Dabei verletzte sie sich leicht an der Hüfte. Der Mann nutze diese Möglichkeit zur Flucht. Die Geldbörse ließ er zurück.

Der Täter war circa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild und eine sehr dünne Statur. Er hatte kurzes schwarzes Haar (etwas lockig), ein schmales Gesicht und braune Augen. Bekleidet war der Mann mit einer dünnen Steppweste in dunkler Farbe, sportlichen Schuhen und einer sportlichen Hose (keine Jeans).

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Limmer unter der Rufnummer 0511 109-3920 zu melden. /mr, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell