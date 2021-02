Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Schwer verletzte Fußgängerin in Klinik verstorben

Heidekreis (ots)

24.02 / Schwer verletzte Fußgängerin in Klinik verstorben

Neuenkirchen: Die 81jährige Fußgängerin aus Neuenkirchen, die am Dienstag, 09.02.2012 im Einmündungsbereich Kabenstraße / Frielinger Straße von einem Transporter erfasst wurde (wir berichteten) erlag am vergangenen Samstag in einer Hamburger Klinik ihren schweren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell