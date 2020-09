Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Radfahrerin fuhr bei Rot

Emmerich (ots)

Ergänzung zu Auftrag Nr. 4163194 vom 18.09.2020

Aufgrund von übereinstimmenden Aussagen unabhängiger Unfallzeugen gilt als gesichert, dass die 52 Jahre alte Frau aus Isselburg, die am zurückliegenden Freitag, 18.09.2020, im Kreuzungsbereich Reeser Straße - An der Schleuse von einer Sattelzumaschine erfasst und tödlich verletzt wurde, trotz für sie geltenden Rotlichts in den Kreuzungsbereich eingefahren ist. (SI)

