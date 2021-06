Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Kind von Unbekanntem sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Von einem Unbekannten sexuell belästigt sein worden soll ein Kind am 12.06.2021 in Schliengen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr bei der Bahnunterführung im Bereich der Bahnhofstraße im dortigen Gewerbegebiet.

Demnach war das Kind aus Steinenstadt kommend in Richtung Schliengen unterwegs, als im Bereich der Unterführung ein Mann aus dem Gebüsch sprang, das Kind am Arm packte und es unsittlich berührte. Als eine bislang unbekannte Passantin an der Örtlichkeit vorbeilief, konnte das Kind wegrennen. Der Mann flüchtete in Richtung Steinenstadt, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt, schulterlange, gewellte graue Haare, ca. 1,70-1,75 Meter groß

- bekleidet mit Sandalen, beige-braunem T-Shirt, beige-brauner Fransenweste und beige-brauner Hose, welche dem Tatverdächtigen offensichtlich zu groß gewesen sei.

- führte altes Damenrad mit gebogenem Lenker und eine Plastiktüte mit sich

Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07621 176-0 zu melden. Insbesondere die unbekannte Passantin, die während des Vorfalls an der Örtlichkeit vorbeigelaufen sein soll, wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

