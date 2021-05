Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Krankenfahrstuhlfahrer angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 69-Jähriger am Samstag in Gronau erlitten. Der Gronauer war gegen 17.15 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl auf dem linksseitigen Geh-/ Radweg der Gildehauser Straße stadteinwärts unterwegs, als ein 21-Jähriger seinen Weg kreuzte. Der Autofahrer, ebenfalls aus Gronau, wollte an der Einmündung Kaiserstiege / Gildehauser Straße von der Kaiserstiege nach links abbiegen. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Angefahrene gab an, dass eine ärztliche Behandlung nicht nötig sei. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro.

