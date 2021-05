Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zu schnell unterwegs

Drei Leichtverletzte

Borken (ots)

Drei Leichtverletzte und 8.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitag in Borken. Gegen 20.30 Uhr wollte ein 64-jähiger Borkener von einem Tankstellengelände an der Raesfelder Straße nach links abbiegen und kollidierte dabei mit einem Wagen einer 19-Jährigen. Die Velenerin war auf der Raesfelder Straße in südliche Richtung unterwegs. Nach Angaben von Zeugen sei die Vorfahrtberechtige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Velenerin, ihre 18-jährige Beifahrerin sowie der Borkener verletzen sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Personen in ein Krankenhaus.

