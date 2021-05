Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigte fährt weg

Bocholt (ots)

Einen geparkten Wagen angefahren hat am Freitag eine 40-Jährige in Bocholt. Gegen 11.20 Uhr war die Bocholterin auf der Suche nach einem Abstellplatz für ihr Fahrzeug auf einem Verbrauchermarktparkplatz am Fliederweg. Um ein anderes Fahrzeug vorbeifahren zu lassen, lenkte die Fahrerin ihren Wagen gegen ein geparktes, silberfarbenes Auto. Nach dem Geschehen stellte die Frau ihren Wagen wenige Meter von dem Unfallort entfernt ab, um dann festzustellen, dass eine augenscheinlich ältere Frau mit dem angefahrenen Auto davon fuhr. Die Polizei bittet die Geschädigte sowie weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 aufzunehmen.

