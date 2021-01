Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Bereiche Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Warnung zu Briefen mit dem Thema "Coronahilfe"

Wie der Polizei nun bekannt wurde, haben mehrere Personen im Bereich Vechta Briefe erhalten, die mit dem Begriff "Coronahilfe" betitelt sind. Sinngemäß wirbt der Verfasser dafür fremde Personen mit 50 Euro zu unterstützen, um selbst in einen angeblichen Kreis von Empfängern aufgenommen werden, sodass jeder profitieren soll. Nach erster Einschätzung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta könnte es sich hierbei um ein sog. Schneeballsystem oder Pyramiden-Schema handeln. Derartige Modelle versprechen den Teilnehmern bei Einsatz eines gewissen Betrages eine entsprechende Vermehrung durch einen stetig wachsenden Teilnehmerkreis. Nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) können solche Praktiken unerlaubt sein. Hier bedarf es einer Einzelfallprüfung, die in diesem Fall noch nicht abgeschlossen ist. Allgemein rät die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta dringend davon ab fremden Personen ohne jegliche Absicherung Geld zu überweisen. In der Regel dürfte es den Verfassern darum gehen sich selbst zu bereichern. Geld, das Sie versenden, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell