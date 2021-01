Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Von Freitag, 15. Januar 2021, 19.00 Uhr bis Samstag, 16. Januar 2021, 09.36 Uhr entfernten unbekannte Täter in der Straße "An der Wassermühle" in Vechta zwei Gullideckel aus der Fahrbahn und warfen diese vermutlich in den Vechtaer Moorbach. Die Gefahrenstelle wurde gesichert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Reihe von Sachbeschädigungen

Zwischen dem 18. und 31. Dezember 2020 kam es im Bereich Lohne zu insgesamt fünf Sachbeschädigungen, die miteinander in Verbindung stehen könnten. Am 18. Dezember wurde gegen 22.55 Uhr im Bruchweg eine Hauseingangstür durch einen Steinwurf beschädigt. Am 29. Dezember 2020 wurde gegen 19.05 Uhr in der Benediktinerstraße ebenfalls eine Haustür durch einen Steinwurf beschädigt. Am 31. Dezember 2020 kam es zu drei weiteren Sachbeschädigungen. Gegen 13.00 Uhr wurde der Außenspiegel eines schwarzen Toyota in der Widukindstraße beschädigt. Um 19.00 Uhr wurde wiederum durch einen Steinwurf ein Fenster beschädigt. Und um 20.05 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Stein gegen ein Terrassenfenster. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) oder die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Alkoholisiert verunfallt

Am Mittwoch, 20. Januar 2021, kam es gegen 04.13 Uhr auf der Straße Am Flugplatz zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb die Frau unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei ihr ein Atemalkoholwert von 1,84 Promille gemessen. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Zum Zeitpunkt des Unfalles war sie außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Bakum - Tatverdächtiger nach exhibitionistischen Handlungen ermittelt

Am 14. und 18. November 2020 kam es an der Vechtaer Straße im Bereich des Darner Waldes zu exhibitionistischen Handlungen. Ein zunächst unbekannter Täter berührte sich in Anwesenheit von Frauen in unangebrachter Art und Weise selbst im Intimbereich. Anhand der Täterbeschreibungen konnte nun ein 45-jähriger Tatverdächtiger, der in Bakum wohnt, ermittelt werden.

