Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Taschendiebe heben Geld ab

Rhede (ots)

Aus seiner Gesäßtasche haben Unbekannte einem 86-Jährigen in Rhede die Geldbörse entwendet. Der Mann bemerkte bei seinem Einkauf in einem Verbrauchermarkt an der Straße Molkereihof den Diebstahl, als er seine Waren bezahlen wollte. Kurze Zeit später hoben die Diebe bereits Bargeld an einem Bankautomaten ab. Der Ort der Geldabhebung ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Zu den Taten kam es am Freitag zwischen 13.30 und 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

