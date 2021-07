POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Westerstede++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Westerstede++

Bereits am vergangenen Samstag, den 03.07.2021 ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Kuhlenstraße in Westerstede ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Im Zeitraum von 14:45-15:00 Uhr touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Rangieren aus einer Parklücke heraus den hinteren linken Kotflügel des Pkw VW Golf Cabriolet des Geschädigten. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Meldepflichten als Verursacher nachzukommen. Am Pkw des Geschädigten entstand leichter Sachschaden. Beim verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen gold-gelben SUV, welcher zuvor linksseitig des VW Golf parkte. Zeugen, welche weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 04488/833-0 bei der Polizei in Westerstede zu melden. Sachbearbeiter: PK Grunemann

