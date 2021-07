Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung der Polizeistation Rastede: Fahrschülerin verursacht Unfall+++

Oldenburg (ots)

Gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer war eine 35jährige Frau aus Edewecht am Dienstagabend auf der Butjadinger Straße in Rastede unterwegs. Sie absolvierte eine Fahrstunde, als sie mit dem Fahrschulwagen, einem BMW, gg. 21:35 Uhr von der Butjadinger Straße nach links auf die Braker Chaussee (B 211) abbiegen wollte. Vermutlich fehlte ihr noch etwas Übung, denn sie kam während des Abbiegevorgangs nach rechts von der Fahrbahn ab. Eine Kollision mit dem dort aufgestellten Ampelmast konnte auch der Fahrlehrer nicht mehr verhindern. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Sachschaden am Pkw und der Ampel beträgt nach ersten Schätzungen mehr als 15.000,--Euro.

