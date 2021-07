Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen - Verkehrsunfallflucht; Zeugenaufruf;+++

Oldenburg (ots)

Am 05.07.2021, 11.10 Uhr, kommt es in Apen, Hauptstraße, Höhe Einmündung Diedrich-Orth-Weg, zu einem Verkehrsunfall. Eine ältere Dame in einem silberfarbenen PKW biegt unter Missachtung der Vorfahrtsregelung vom Diedrich-Orth-Weg nach links auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße und fährt in Richtung Westerstede weiter. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der Fahrer eines Traktors mit Anhänger auf regennasser Fahrbahn voll abbremsen. Hierdurch rutscht der Anhänger zur rechten Fahrbahnseite und touchiert dort einen auf einem Parkstreifen abgestellten PKW. Die Dame im silberfarbenen PKW muss den Anprall zwischen Anhänger und geparktem PKW nicht mitbekommen haben. Zwecks Klärung des Sachverhaltes wird sie gebeten, sich mit der Polizei in Westerstede in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum silberfarbenen PKW oder zur Fahrzeugführerin machen können. Hinweise nimmt die Polizei Westerstede (04488-8330)entgegen.

