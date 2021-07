Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Imbisswagen +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Diebe hatten es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Oldenburger Stadtgebiet offenbar auf mehrere Imbisswagen abgesehen.

In der Zeit zwischen 20.15 und 9.30 Uhr hatten die Täter an der Klingenbergstraße, am Bloherfelder Markt und an der Wilhelmshavener Heerstraße die Zugangstüren bzw. Verkaufsfenster von Pizzawagen aufgehebelt. In zwei Fällen erbeuteten die Diebe Bargeld. Bei dem an der Klingenbergstraße aufgestellten Verkaufswagen gingen die Unbekannten leer aus.

Die Polizei sucht Zeugen der Taten. Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 beim Zentralen Kriminaldienst melden. (773648)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell