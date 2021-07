Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht durch BMW-Limousine auf der A 29 ++ Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots)

++ Am 04.07.2021 gegen 19.08 Uhr kommt es auf der A 29 auf der Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven im Bereich kurz hinter der Anschlussstelle Oldenburg-Hafen zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer VW Golf befindet sich zusammen mit mehreren anderen Fahrzeugen im Überholvorgang. Der Fahrer des VW Golf wechselt nach Beendigung des Überholvorgangs nach rechts vom Überhol- auf den Hauptfahrstreifen. Noch während des Fahrstreifenwechsels wird der VW Golf von einem BMW überholt. Dabei kommt es zur Berührung zwischen beiden Fahrzeugen, am VW Golf entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Der BMW, bei dem es sich um eine grau-braune Limousine mit Hamburger Kennzeichen handeln soll, entfernt sich mit hoher Geschwindigkeit, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet, die Ermittlungen zur Identität des Flüchtenden dauern noch an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 933-0 in Verbindung zu setzten. (777863) ++

