Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogenbesitz++

Oldenburg (ots)

++Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Drogenbesitz++ Am Samstag, 03.07.2021, gegen 07:00 Uhr stellte sich im Rahmen einer Kontrolle in Oldenburg heraus, dass der Pkw des 38jährigen Oldenburgers nicht zugelassen ist. An dem Fahrzeug waren jedoch andere, offensichtlich entwendete, Kennzeichen angebracht. Weiter stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Und dann wurden bei der Durchsuchung der Person auch noch Drogen gefunden. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet, die Kennzeichen und Drogen sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

