POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit anschließendem Vollbrand eines Pkw +++

Oldenburg (ots)

Am 03.07.2021, gegen 01:45 Uhr, kam es auf der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr ein 19jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Rastede. Am Kreisverkehr in Höhe der Neusüdender Straße geriet der Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Baum. Die 17jährige Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden Personen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Pkw geriet nachträglich in Vollbrand. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw. Die Feuerwehr Westerstede und Neusüdende sowie die untere Wasserbehörde waren vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Bergung des beteiligten Fahrzeugs wurde die Oldenburger Straße gesperrt.

