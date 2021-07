Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Vergessenes Essen auf eingeschaltetem Herd führt zu Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei+++

Oldenburg (ots)

Weil ein 67jähriger Bad Zwischenahner in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vergessen hatte den Herd mit einem darauf abgestellten Kochtopf samt Essen auszuschalten und anschließend seine Wohnung verließ, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Durch diese Rauchentwicklung wurde schließlich ein Rauchmelder ausgelöst, so dass Nachbarn darauf aufmerksam wurden und unverzüglich die Feuerwehr alarmierten. Da von einem Wohnungsbrand ausgegangen wurde, wurden neben der freiwilligen Feuerwehr Bad Zwischenahn auch vorsorglich der Rettungsdienst Ammerland und die Polizei Bad Zwischenahn alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde die verschlossene Wohnung gewaltsam geöffnet. Dabei wurde schnell festgestellt, dass sich niemand mehr in der Wohnung aufhielt und ein Kochtopf mit angebranntem Essen für den Großeinsatz ursächlich war. Glücklicherweise ist es trotz der großen Rauch- und Hitzeentwicklung zu keinem offenen Feuer gekommen, so dass die Feuerwehr das Treppenhaus und die betreffende Wohnung mit einem starken Lüftungsgerät durchlüfteten.

