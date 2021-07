Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede/Ocholt: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung am Draisinen-Bahnhof+++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.06.2021, 17:30 Uhr bis Freitag, 18.06.2021, 14:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter am Draisinen-Bahnhof in der Straße "Am Wasserturm" in Ocholt ein Werbeschild, indem sie es von der Wand der Schutzhütte abrissen und es anschließend zerstört in zwei Teile zurückließen. Zudem beschädigten sie einen Holzpfahl, an dem der Draisinen-Umsetzer befestigt war. Der dadurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter der Telefonnummer (04488) 833-0 zu melden.

