Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Hagener randaliert vor Polizeiwache

Hagen (ots)

Ein 27-jähriger Randalierer kam am Mittwochmorgen (26.05.2021) in der Innenstadt mehreren Platzverweisen nicht nach. Polizeibeamte nahmen ihn in Gewahrsam. Der Hagener fiel im Laufe der Nacht mehrfach im Bereich der Polizeiwache Innenstadt in der Bahnhofstraße auf. Er war deutlich alkoholisiert und schrie lauthals herum. Gegen 03.00 Uhr erteilten Beamte dem Mann einen Platzverweis. Darauf reagierte er verbal aggressiv und ballte seine Fäuste. Auch nach mehrmaliger Aufforderung ging er nicht weg. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und brachten den 27-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungsstörungen zum Polizeigewahrsam. Dort verbrachte er den Rest der Nacht. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. (sen.)

