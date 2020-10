Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Gaststätte

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 15.10.2020, stiegen bislang unbekannte Täter in ein Gebäude in der Handwerkerstraße, nahe dem Saronweg, ein. Sie hebelten eine Bürotür auf, entwendeten einen Tresor und konnten in unbekannte Richtung flüchten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzten.

Gegen 06:30 Uhr entdeckte eine 53-jährige Bielefelderin bei Arbeitsbeginn den Einbruch und meldete diesen der Polizei. Der Versuch die Tür zu einem Lager aufzubrechen misslang.

In derselben Nacht kam es zudem in unmittelbarer Nähe zu einen Einbruchsversuch. Hier scheiterte das Vorhaben jedoch an der robusten Tür des Gebäudes.

Zeugen die etwas Auffälliges bemerkt haben, und unter Umständen Hinweise zum Täter liefern können, wenden sich an das Polizeipräsidium Bielefeld: 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell