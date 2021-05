Polizei Hagen

POL-HA: Gevelsberger mit über 1,6 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hagen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (26.05.2021) hielten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 36-jährigen Mann an, der alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Als die Beamten gegen 02.50 Uhr die Enneper Straße befuhren wurden sie im Bereich eines dortigen Kreisverkehrs auf den Fiat des Gevelsbergers aufmerksam. Er blieb kurz stehen und fuhr dann auf der Hagener Straße weiter. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte der Mann den Beamen keinen Führerschein vorzeigen. Er sagte ihnen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Gevelsberger war während der Kontrolle sichtlich nervös und redselig. Außerdem konnten die Polizisten Alkoholgeruch aus dem Auto wahrnehmen. Ein durchgeführter Test zeigte über 1,6 Promille in der Atemluft des 36-Jährigen an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (sen)

