Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Abbiegeunfall am Heiligengeistwall - Radfahrerin leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Eine 47-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall am Heiligengeistwall leicht verletzt worden. Die Frau wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Oldenburgerin war um 9.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg des Heiligengeistwalls unterwegs. Neben ihr auf der Fahrbahn befand sich der LKW eines 33-Jährigen aus Bocholt, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war, aber dann nach rechts in die Ofener Straße abbiegen wollte. Der LKW-Fahrer missachtete beim Abbiegen den Vorrang der Radfahrerin, die an der Einmündung geradeaus in Richtung Theaterwall weiterfahren wollte. Es kam zu einer Kollision, in deren Folge die Radfahrerin stürzte. Sie zog sich Schürfwunden und Prellungen zu.

Der Unfalldienst bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (763679)

