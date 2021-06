Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Betrüger versuchen Bargeld nach sog. Schockanrufen zu erbeuten+++

Oldenburg (ots)

Beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn gingen am Dienstagmittag/-nachmittag, 29.06.2021, mehrere Hinweise über sogenannte "Schockanrufe" ein. Die Schockanrufer gaukelten am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vor und versuchten hierdurch an einen höheren Geldbetrag zu gelangen. Am heutigen Mittag wurden u. a. zwei Frauen von einem falschen Polizeibeamten bzw. von einem falschen Staatsanwalt angerufen, deren Töchter jeweils als Verursacher in einem Verkehrsunfall mit Todesfolge verwickelt gewesen seien. Um diesen Töchtern zu helfen bzw. für deren jeweilige "Auslösung" würde dringend eine hohe Geldsumme (14.000,-- Euro) benötigt. Dank der aufmerksamen Mitarbeiterin des Geldinstituts und einem Familienangehörigen, denen die Umstände merkwürdig vorkamen, konnte beide Male ein finanzieller Schaden abgewendet werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche und rät eindringlich, misstrauisch zu sein, wenn Personen am Telefon Geldbeträge, Gold oder Schmuck fordern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell