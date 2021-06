Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort +++

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 28.06.2021 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:25 Uhr befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Akazienstraße, Bad Zwischenahn, Ortsteil Wehnen und beschädigt einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten weißen VW Passat.

Im Anschluss daran entfernt sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am VW entsteht ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403/9270 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell