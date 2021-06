Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach Unfallflucht+++

Oldenburg (ots)

+++Zeugenaufruf nach Unfallflucht+++ Am Dienstag, gegen 08.40 Uhr, kommt es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Westerstede zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Seat Ibiza mit AUR-Ortskennung will in eine Parklücke einfahren, muss aber zunächst warten. In diesem Augenblick wird sie von einem Taxibus mit WST-Ortskennung so knapp passiert, dass der Taxibus mit der rechten Fahrzeugseite die hintere Stoßstange streift, einen Schaden verursacht und sich anschließend Richtung Stadtmitte entfernt. Die Geschädigte konnte nur erkennen, dass der Bus von einer männlichen Person geführt worden ist und in der Heckscheibe ein Schülerwarnschild hatte. Da der Parkplatz zur Unfallzeit gut besucht war, sucht die Polizei nun Zeugen, die möglicherweise den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizei Westerstede unter der bekannten Telefonnummer entgegen.

