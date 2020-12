Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Petersberg - Ein 19-jähriger VW-Fahrer aus Künzell und eine 51-jährige Renault-Fahrerin aus Nüsttal wurden bei einem Unfall am Dienstag, (22.12.), leicht verletzt. Die Renault-Fahrerin befuhr gegen 18.20 Uhr in Petersberg die Bundesstraße 458 und wollte nach links auf die Landesstraße 3429 in Fahrtrichtung Margretenhaun abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich, trotz eingeschalteter Ampel, zu einem Zusammenstoß mit dem VW-Fahrer, welcher die Landesstraße 3429 aus Richtung Margretenhaun kommend in Richtung Bundesstraße 458 befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

