Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Lauterbach - Am Sonntag (20.12.) befuhr ein Fahrzeug die Uhlandstraße in Richtung Schubertstraße. In Höhe des Hausnummer 9 verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug beschädigte zunächst den dort befindlichen Stromverteilerkasten und stieß anschließend gegen die Gartenmauer des Anwesens. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Stromverteilerkasten und der Mauer entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Gefertigt: Geiß, VA Polizeistation Lauterbach

