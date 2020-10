Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Warburg: 5000 Euro Schaden

Warburg (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren schwarzen Audi A 3 am Freitag, 23.10.2020, von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr, in Warburg auf einem Parkplatz zwischen der Hüffertstraße und der Schönen Aussicht. Das rückwärts eingeparkte Auto wurde dort mittig an der linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon: 05271/9620. /ell

