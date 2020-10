Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Transporter in Bad Driburg gestohlen

Bad Driburg (ots)

Am Donnerstag, 22.10.2020, gegen 04:30 Uhr, stahlen Unbekannte vom Gelände eines Autohauses in Bad Driburg an der Dringenberger Straße Höhe Am Siedlerplatz einen Opel Movano. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl des neuwertigen Transporters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/9620 zu melden. /ell

