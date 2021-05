Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegel-an-Spiegel im Begegnungsverkehr

Rammelsbach (ots)

Unfallflucht nach Kurven schneiden. Am Freitag, den 07. Mai 2021 gegen 14:00 Uhr auf der K21 zwischen Rammelsbach und Haschbach schnitt ein Verkehrsunfallbeteiligter eine leichte Rechtskurve, so dass eine Kollision im Bereich der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug stattfand. Der geschädigte Fahrzeugführer konnte sich das Kennzeichen merken. Der Unfallverursacher wurde an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Diesen erwartet eine Strafanzeige wegen Unfallflucht, da er seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam. |pikus

