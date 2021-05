Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Scheune

Relsberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde eine Scheune in der Hauptstraße in Relsberg von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Diese verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, indem sie zwei Vorhängeschlösser am Scheunentor durchtrennten. Im Anschluss wurden eine Kabeltrommel, ein Hammerbeil und zwei Kfz-Unterstellböcke entwendet. Die Polizei Lauterecken bittet unter der Telefonnummer 06382 9110 um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftat beitragen könnten.

