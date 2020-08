Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, 31.07.2020, gegen 15 Uhr, fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw aus der Tiefgarage in der Max-Pechstein-Straße in Ludwigshafen und überquerte daraufhin den Gehweg, um auf die Fahrbahn zu gelangen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Mountainbike ebendiesen Bürgersteig, allerdings verkehrswidrig. Die Autofahrerin nahm den Radfahren aufgrund der Sonneneinstrahlung zu spät wahr, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte in Folge dessen zu Boden und zog sich Verletzungen am Oberschenkel zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

