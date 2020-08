Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Badeunfall

Germersheim (ots)

Am Freitag, den 31.07.2020, gegen Nachmittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem tragischen Badeunfall in Germersheim, Ortsteil Sondernheim. Ein 19-Jähriger war mit seinen Freunden am dortigen "Baggersee am Schützenhaus" schwimmen. Die Freunde konnten beobachten, wie der Schwimmer im See plötzlich unterging, ohne dass diese ihm helfen konnten. Von Tauchern der DLRG konnte der Schwimmer nur noch leblos unter Wasser treibend geborgen werden, eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

