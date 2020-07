Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:45 Uhr kam es an der Kreuzung Saarlandstraße / Adlerdamm zu einem Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Autofahrerin habe die Vorfahrt eines 34-jährigen Autofahrers missachtet. Das Auto des 34-jährigen überschlug sich durch den Zusammenstoß. Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgefallen und zeigte gelbes Blinklicht an. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

