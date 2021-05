Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Zu hohes Tempo auf nasser Fahrbahn dürfte die Ursache eines Unfalls gewesen sein, der sich am späten Donnerstagabend auf der A6 ereignet hat. Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Kaiserslautern fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf regennasser Fahrbahn vermutlich zu schnell und verlor die Kontrolle über seinen Mercedes Sprinter. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab, krachte in die Schutzplanken und kam in einer Nothaltebucht zum Stillstand. Der 39 jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.|past

