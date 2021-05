Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Schlechter Hexenstreich"

Breitenheim (ots)

Unbekannte malen "Zebrastreifen" auf die Fahrbahn. Am Mittwoch wurde der Polizei in Lauterecken mitgeteilt, dass unbekannte "Maler" am Ortseingang von Breitenheim einen Zebrastreifen auf die Fahrbahn gemalt hatten. Laut Mitteilung der Straßenmeisterei lässt sich die Farbe nicht problemlos ablösen. Vielmehr muss eventuell die Fahrbahn abgefräst werden, was mit erheblichen Kosten verbunden ist. Als Tatzeitraum vermuten die zuständigen Behörden die sogenannte Hexenacht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 i Verbindung zu setzen. |pilek

