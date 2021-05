Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Am Mittwoch, dem 05.05.21, kam es in der Bahnhofstraße zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Toyota in einer Parkbucht im Bereich des dortigen Bioladens. Erst am Abend stellte sie dann fest, dass er beschädigt wor-den war. Anhand der Anhaftungen am Fahrzeug ist davon auszugehen, dass der Verursacher einen blauen Wagen fuhr. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der 06381-9190 oder via Email an die pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell