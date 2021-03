Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210304-2: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der unbekannte Täter ist durch einen Bewohner überrascht worden und ist darauf geflüchtet. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochmorgen (3. März) gegen 8:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hasenweg einzubrechen. Laut Aussage des 71-jährigen Anwohners, hatte der Unbekannte zunächst drei Mal geklingelt. Als sich der Senior schließlich seiner Haustür näherte, hörte er ein seltsames Geräusch und erkannte durch den Glaseinsatz der Eingangstür eine dunkel gekleidete Person, die fußläufig schnellen Schrittes die Flucht ergriff.

Nach dem Öffnen der Tür fand der 71-Jährige einen großen Schraubendreher auf seiner Fußmatte vor, den die Beamten sicherstellten.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233-520 zu kontaktieren. (ds)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell