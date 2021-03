Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210304-1: Raub schlug fehl - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen (03. März) eine Tankstellenmitarbeiterin bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Um 06:13 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle an der Hauptstraße. Im Eingangsbereich zog er ein Messer aus seinem Hosenbund und begab sich zum Kassenbereich. Unter Vorhalt des Messers forderte er die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen und ihm das Geld herauszugeben. Sie entgegnete darauf, dass dies nicht möglich sei. Dies wollte der Täter nicht hinnehmen und forderte sie erneut auf. Nachdem sie erläutert hatte, dass sie die Geldschublade nicht öffnen könne, wenn nichts bezahlt werde, verließ der Unbekannte die Tankstelle in Richtung Bahnhof Kerpen-Horrem. Der Mann war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Unter seinem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Puma-Emblem trug er eine Wollmütze. Die Kapuze des Pullovers hatte er aufgesetzt. Weiter war er mit einer schwarzen engen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Im Gesicht trug er eine FFP2-Maske. Außerdem führte er ein 40 Zentimeter langes Messer mit sich. Zeugen, die die Tat oder den unbekannten Mann im Umfeld der Tankstelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

