Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210303-4: Achtfacher Einbruch in Gartenlauben - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in die Lauben ein und durchwühlten die Innenräume.

In der Zeit zwischen Sonntag (28. Februar) 18:00 Uhr und Dienstag (02. März) 10:00 Uhr brachen Unbekannte acht Gartenlauben auf, die sich auf dem Gelände am Kastanienweg befinden. Die Innenräume sind durchwühlt worden. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen des Kriminalkommissariates 23 in Brühl. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52-0 zu melden. (bm)

