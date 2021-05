Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht an einer Engstelle

Ulmet (ots)

Am Montag ereignet sich gegen 12:00 Uhr in der Zweibrücker Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der Polizei wurde gemeldet, es sei im Begegnungsverkehr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an einer dort befindlichen Engstelle zu einer Kollision zwischen zwei PKWs gekommen. Der unfallverursachende PKW-Fahrer hat sich, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt. Am PKW der Geschädigten ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro entstanden. Die Geschädigte fuhr einen schwarzen Mercedes, der flüchtende PKW wurde als silberner bis hell-blauer Kleinwagen beschrieben.

Die Polizei bittet darum, sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen an die Polizeiinspektion Kusel unter der 06381-919/0 oder via Email an die pikusel@polizei.rlp.de mit-zuteilen.|pikus

